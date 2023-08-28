وزير النفط: اكملنا المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي في غضون عامين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار جواد أوجي إلى عملية استكمال المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي وقال: "كان قد تم توقيع عقد بناء الهيكل البالغ وزنه 1400 طن للمرحلة الـ11 من جنوب بارس مع شركتي شل وتوتال، ولكنهما تركها نصف مكتملة".

وأضاف وزير النفط: "بعد انقطاع دام 20 عاماً، اكملنا هذا المشروع وأصبح جاهزاً للتشغيل من قبل خبراء ومهندسين إيرانيين خلال عامين".

ويعد تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي أحد أهم الخطط والمشاريع الاستراتيجية والمهمة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، والتي أتت بثمارها بعد 20 عاماً من التأخير.

ومع اكتمال تطوير هذه المرحلة، سيتم إنتاج 56 مليون متر مكعب من الغاز ومليون طن من الإيثان يومياً، كما سيتم إنتاج مليون طن من غاز البترول المسال سنوياً من المرحلة 11، والتطوير الكامل لهذه المرحلة تجلب 5 مليار دولار سنويا.

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