تمديد الحبس الاحتياطي لعمران خان على الرغم من تعليق توقيفه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أبقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، في الحبس الاحتياطي بتهمة "تسريب وثائق"، ما يمدّد فترة توقيفه على الرغم من قرار محكمة أخرى، قبل يوم، تعليق حكم السجن الصادر في حقه في قضية فساد.

وانعقدت جلسة، اليوم الأربعاء، بموجب "قانون الأسرار الرسمية" العائد إلى فترة الاستعمار بحضور المحامين فقط.

وتتعلّق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتاً على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أميركية مدعومة من المؤسسة العسكرية، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية.

وقال محامي خان، سلمان سفدار، لوكالة "فرانس برس"، بعد الجلسة، إنّه "جرى تمديد الحبس الاحتياطي القضائي لعمران خان في القضية سيفر، 14 يوماً".

وكانت محكمة أخرى قد علّقت الثلاثاء حكماً بسجن خان 3 سنوات في قضية فساد، صدر مطلع آب/أغسطس ويحرمه من خوض الانتخابات المرتقبة.

/انتهی/