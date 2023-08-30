وزارة الإستخبارات الإيرانية توجه ضربة مهلكة لخلايا إرهابية صهيونية في 4 محافظات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الإستخبارات في بيان لها أن القوات العاملة لهذه المؤسسة ضربت عناصر من خلايا إرهابية صهيونية واسعة في 4 محافظات إيرانية.

واعلنت وزارة الاستخبارات تكريماً لذكرى الشهيدين رجائي وباهنر، وفي يوم مكافحة الإرهاب، وذلك إثر إعلانات هذه الوزارة يومي 24 يوليو و18 أغسطس بشأن تحديد شبكة إرهابية صهيونية واسعة في عدة محافظات، تم إلقاء القبض على 14 إرهابياً وضبط 43 قنبلة قوية جاهزة للانفجار.

واضافت الوزارة أنه مع استمرار وتوسيع الأبحاث الاستخباراتية والأمنية بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن في منظمة استخبارات لحرس الثورة الاسلامية وقيادة الشرطة في البلاد تمكنا من تحديد خلايا تخريبية تابعة لنفس المركز الإرهابي في 4 محافظات أخرى في البلاد وضربها.

ملخص هذه الملفات في مايلي:

في 19 أغسطس من هذا العام ألقي القبض على إرهابيين مسلحين ومجهزين تجهيزاً جيداً من قبل قوات الاستخبارات في محافظة خوزستان. ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم اكتشاف ومصادرة 382 نوعاً من القنابل محلية الصنع وأدوات وسلائف كيميائية للقنابل و65 قنبلة حارقة جاهزة. وفي 23 اغسطس من هذا الشهر، تم إلقاء القبض على العنصر العملياتي لذلك المركز الإرهابي الذي له تاريخ في العديد من العمليات التخريبية من قبل قوات الاستخبارات في محافظة مازندران. وقبل إلقاء القبض عليه بفترة، تلقى هذا المتهم قنبلتين صوتيتين جاهزتين للانفجار، مع أجهزة تحكم عن بعد، من هولندا. وفي يوم 23 اغسطس أيضاً، تم التعرف على اثنين من عناصر الإرهابيين واعتقالهما من خلال التحديد المسبق والإجراءات الذكية التي قامت بها إدارة الاستخبارات العامة في محافظة كرمانشاه . وفي 25 اغسطس من العام الجاري داهمت مجموعة من الرجال الشجعان لوزارة الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان مخزن المعدات العسكرية التابع لمجموعة تخريبية في مدينة تفتان، واستولوا على الأسلحة والمعدات المخزنة لتنفيذ عمليات هجومية وإرهابية.

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