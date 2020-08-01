وزارة الأمن الايرانية تعتقل متزعم زمرة "تندر" الإرهابية التي تتخذ أمريكا مقراً لها

وأصدرت وزارة الأمن الايرانية اليوم السبت بيانا اعلنت عن توجيه ضربة موجعة لمجموعة "تندر" الارهابية التي مقرها في الولايات المتحدة، باعتقال زعيم هذه العصابة الارهابية.

وافاد البيان أن "جمشيد شارمهد" متزعم هذه الزمرة كان يدير عمليات تخريبية في ايران من أمريكا .

وذكر بيان وزارة الامن الايرانية أن هذه الزمرة الارهابية كانت تخطط لتنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة خلال الاعوام الاخيرة تنفيذ، من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز وتفجير قنابل سيانور في معرض طهران للكتاب وتفجير مرقد "الامام الخميني (رض)". وقد تم احباط جميع هذه العمليات في ظل يقظة كوادر وزارة الامن الايرانية.

هذا وبحسب وزارة الامن الايرانية فان مجموعة "تندر" الارهابية نفذت قبل 12 عاما تفجيرا في حسينية بمدينة شيراز اسفر عن استشهاد 14 شخصا و اصابة 215 اخرين بجروح .

سنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.