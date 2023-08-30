سفير إيران في النمسا: توفير المأوى للإرهابيين من قبل الغرب يعتبر خيار خاطئ ومفرط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عباس باقربور في رسالة بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الإرهاب في إيران: هذا اليوم يذكرنا بأن مواجهة مثل هذا التهديد يتطلب ارادة دوليا جماعيا، بعيدا عن العمل السياسي.

وتابع: إن توفير المأوى للإرهابيين من قبل بعض الحكومات الغربية ما هو إلا اختيارات خاطئة ومفرطة؛ من الطبيعي أن هولاء الإرهابيون سيضرون داعميهم يوماً.

وتجدر الإشارة إلى أن 30 من شهر اغسطس هو يوم مكافحة الإرهاب في إيران. في مثل هذا اليوم وقع هجوم إرهابي غير مسبوق على كبار المسؤولين في البلاد عام 1982، وأدى إلى استشهاد الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر وعدد من الحكوميين.

إن هذا العمل الإرهابي، الذي نفذه مناهضون للثورة تابعون لمجموعات استخباراتية غربية، بهدف مواجهة الإرادة الثورية الإيرانية وانهيار النظام الناشئ لجمهورية إيران الإسلامية، يعتبر من بين الأعمال الإرهابية غير مسبوقة بسبب استشهاد العضوين الأول والثاني من السلطة التنفيذية .

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