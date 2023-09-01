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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٤:٥٥ م

عمليات بغداد تحدد الطرق والجسور المغلقة أمام حركة السير

عمليات بغداد تحدد الطرق والجسور المغلقة أمام حركة السير

حدّدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، الطرق والجسور المغلقة أمام حركة السير.

وأفادن وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة بجانبيها (الكرخ ، الرصافة) وحفاظا على سلامة الجميع أصدرت قيادة العمليات عددا من الإجراءات في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف أن "الإجراءات في جانب الكرخ تضمنت:

1. من مجسر القادسية إلى سيطرة (75) مغلق

2. من سيطرة (75) إلى سيطرة عراق /سايد واحد

3. من تقاطع أم الطبول إلى مجسر الوليد /سايد واحد

4. سيطرة جدة (مدخل الكاظمية) فلتر لتفتيش الأشخاص مع غلق الطريق أمام العجلات.

وتابع أن "الإجراءات في جانب الرصافة تضمنت أن يكون أحد جوانب شارع (77) من حي النصر إلى تقاطع المشتل على قناة الجيش لسير الزائرين والآخر للعجلات".

ودعت القيادة في بيانها، "جميع المواطنين في العاصمة والوافدين الى التعاون مع القوات الأمنية لضمان انسيابية حركة سير العجلات والزائرين والحفاظ على سلامتهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1936449

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