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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١:٢٢ م

اللواء سلامي: لا توجد مشكلة امنية على الحدود ونواصل تقديم الخدمات إلى الزوار حتى عودتهم بشكل كامل

اللواء سلامي: لا توجد مشكلة امنية على الحدود ونواصل تقديم الخدمات إلى الزوار حتى عودتهم بشكل كامل

اكد القائد العام لحرس الثورة، اللواء حسين سلامي انه وبجهود جميع أجهزة إنفاذ القانون والأمن، لا توجد أى مشكلة امنية في الحدود.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سلامي، اليوم الجمعة خلال زيارته لحدود مهران غرب البلاد: لقد استخدم الحرس الثوري كل امكانياته لتسهيل حركة زوار الأربعين وتقديم الخدمات على كافة المعابر الحدودية.

وأضاف: الحرس الثوري اتخذ إجراءات على جانبي الحدود في مجال الطب والخدمات والمرافق العلاجية من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية.

وقال اللواء سلامي: أن الحرس الثوري يعمل على تقديم الخدمات حتى آخر يوم لحركة الزوار.

واضاف: بجهود كافة الجهات الأمنية وإنفاذ القانون يتم تأمين الحدود بشكل كامل ولا توجد لدينا أي مشاكل أمنية على الحدود.

وقال اللواء سلامي: لحسن الحظ، فإن حركة الزوار في الطريق من وإلى الحدود تسير بشكل جيد، كما وفرت الحكومة بنية تحتية جيدة لسفر الزوار على الحدود، وقد تحسنت كثيرًا مقارنة بالعام الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1936445

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