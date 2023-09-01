اللواء سلامي: لا توجد مشكلة امنية على الحدود ونواصل تقديم الخدمات إلى الزوار حتى عودتهم بشكل كامل

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سلامي، اليوم الجمعة خلال زيارته لحدود مهران غرب البلاد: لقد استخدم الحرس الثوري كل امكانياته لتسهيل حركة زوار الأربعين وتقديم الخدمات على كافة المعابر الحدودية.

وأضاف: الحرس الثوري اتخذ إجراءات على جانبي الحدود في مجال الطب والخدمات والمرافق العلاجية من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية.

وقال اللواء سلامي: أن الحرس الثوري يعمل على تقديم الخدمات حتى آخر يوم لحركة الزوار.

واضاف: بجهود كافة الجهات الأمنية وإنفاذ القانون يتم تأمين الحدود بشكل كامل ولا توجد لدينا أي مشاكل أمنية على الحدود.

وقال اللواء سلامي: لحسن الحظ، فإن حركة الزوار في الطريق من وإلى الحدود تسير بشكل جيد، كما وفرت الحكومة بنية تحتية جيدة لسفر الزوار على الحدود، وقد تحسنت كثيرًا مقارنة بالعام الماضي.

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