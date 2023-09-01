دخول أكثر من 140 ألف زائر إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي في يوم واحد

وأفادت وكالة مهر للأأنباء، انه أشار زاهدین جشمه‌خاور الي عودة 98 الف و253 زائرا إيرانيًا و479 زائرا أجنبيًا الى البلاد امس الخميس عبر حدود مهران.

وأضاف: "كما غادر البلاد في هذه الفترة (امس) 140 الف و858 زائرا إيرانيا و674 زائرا أجنبيا عبر حدود مهران".

وذكر المدير العام للطرق السريعة والنقل البري في محافظة إيلام: "في الوقت الحالي، تتم حركة زوار الأربعين الحسيني من منفذ مهران الدولي إلى العتبات المقدسة بسلاسة وسهولة".

وتعتبر حدود مهران المنفذ البري الرئيسي والأهم بالنسبة للزوار نظرا لقرب المسافة وتأمين الطريق داخل أراضي العراق.

ومن المتوقع أن يمر أكثر من 60% من زوار الأربعين عبر حدود مهران خلال الأربعين هذا العام.

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