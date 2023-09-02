إيران تتسلم طائرة التدريب "ياك 130" الروسية+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نشرت صور في وسائل اعلام ايرانية لطائرة ياك-130 التدريبية، والتي تظهر أن هذه الطائرة قد تم تسليمها إلى القوات الجوية.

طائرة ياك 130 هي طائرة تدريبية قتالية متقدمة صممت وأنتجت من قبل شركة ياكولوف الروسية وهي قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري القوات الجوية لتعليم الطيران بمقاتلات الجيل الرابع. تم تصميم هذه الطائرة لتكون بديلاً لطائرة التدريب L-39 التي طلبها الجيش الروسي، وتوفر قدرات الطيران مع طائرات الجيل 4+ مثل سوخوي 35 والجيل 5 مثل سوخوي 57.

دخلت هذه الطائرة الخدمة رسميًا منذ عام 2011، وبالإضافة إلى الجيش الروسي، طلبت أو استخدمت هذه الطائرة دول مثل الجزائر وفيتنام وبنغلاديش وبيلاروسيا وميانمار وسوريا.

ياك 130 هي طائرة ذات مقعدين مصنوعة من الألومنيوم والكومبوزيت، وهي قادرة على العمل كمقاتلة دعم أرضي قريب (CAS) بالإضافة إلى المهام التدريبية. هذه الطائرة قادرة على حمل ما يصل إلى 3 أطنان من الذخيرة، ولهذا الغرض، لديها 10 مواقع لحمل الأسلحة تحت جسم الطائرة والأجنحة وأطراف الأجنحة.

ويتراوح المدى التشغيلي لهذه الطائرة بين 600 و800 كيلومتر، حسب نوع التسليح وتركيب خزانات الوقود الخارجية. وتبلغ القدرة الاستيعابية لهذه الطائرة في الخزانات الداخلية 1700 كجم، وتصل إلى 2600 كجم مع تركيب الخزانات الخارجية.

ويشكل محركان توربينيان من طراز AL-222-25 بقوة دفع تبلغ 49 كيلو نيوتن قوة الدفع لهذه المقاتلة، والتي يمكن زيادتها إلى 53 كيلو نيوتن في حالة استبدالها بمحرك AL-222-28. وتستطيع الطائرة ياك 130 بمحركيها الوصول إلى ارتفاع 1200 متر والتحليق بسرعة قصوى تبلغ 1050 كم/ساعة.

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