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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١:٢٧ م

الأدميرال الإيراني:

انضمام غواصات فاتح 2 و 3 في المستقبل القريب/الإطلاق الناجح لطوربيدات ثنائية الغرض من غواصة فاتح

انضمام غواصات فاتح 2 و 3 في المستقبل القريب/الإطلاق الناجح لطوربيدات ثنائية الغرض من غواصة فاتح

قال قائد البحرية في الجيش الإيراني الادميرال شهرام إيراني: لدينا مناقشة الانضمام إلى الأسطولين الجنوبي والشمالي على جدول الأعمال، وقريبا سنحمل بشرى طيبة جدا للشعب العزيز ، وهذا يعتبر إنجاز فريد في التاريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال شهرام إيراني في إشارة إلى آخر الإنجازات والخطط لتعزيز البحرية: "لقد وضعنا موضوع انضمام الأسطول الجنوبي والأسطول الشمالي على جدول اعمالنا وقريباً سننقل أخبارًا جيدة جدًا إلى أعزائنا حول انجازًا فريدًا في التاريخ لم يحدث حتى الآن وأن الحمد لله أنجزت البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المهمة وسيتم نشر خبر هذا الانجاز من الوسائل الإعلام قريبا.

وتابع: سيكون لدينا برنامج في مجال الضم سواء في مجال الوحدات السطحية أو في مجال الوحدات الفرعية. كما سنعمل على الإسراع بضم غواصات فاتح 2 و 3 لتعزيز سلطتنا في المنطقة تحت السطحية.

وفي إشارة إلى الميزات والقدرات الجديدة لغواصة طراز فاتح، قال قائد البحرية: اليوم، تم تجهيز مقاتلات فاتح بطوربيدات ثنائية الغرض ومصنوعة محليًا، وكل عمليات إطلاقها كانت ناجحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932631

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