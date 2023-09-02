ناشئة التايكواندو الايرانية يفوزون بسبعة ميداليات في اليوم الاول لمنافسات بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احرز منتخب الناشئة الايراني للتايكواندو، 7 ميداليات ملونة خلال منافسات اليوم الاول من بطولة الناشئة الاسيوية المقامة باستضافة العاصمة اللبنانية بيروت.

وتشارك في بطولة التايكواندو الاسيوية للناشئين، التي بدات لنسختها الـ 12 اليوم السبت في بيروت، 285 منتخبا من 26 دولة.

وفي اليوم الاول لهذه البطولة، حقق 4 لاعبين من اعضاء المنتخب الايراني وهم : غزال هوشمند، ونيوشا شادلو، وامير محمد ر حماني راد، وسيد محمد متين حسيني، 4 ميداليات ذهبية، والفتى "مهدي رزميان" حاز على ميدالية فضية واحدة، بينما حصل "برنيان نوري" و"سينا رضا عليزادة" على برونزيتين.

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