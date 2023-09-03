المنتخب الإيراني يحرز ميدالية ذهبية ثانية في بطولة باريس للتايكواندو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الثاني من مسابقات جائزة باريس الكبرى للتايكواندو 2023، فاز "برخورداري" بالميدالية الذهبية في فئة وزن -80 كجم، في وقت متأخر من يوم السبت.

وفي هذه البطولة، هزم اللاعب الإيراني للتايكواندو خصومه من كولومبيا والأردن وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليبلغ النهائي.

وفي المباراة النهائية، تغلب برخورداري على منافسه اليوناني بنتيجة 2-1 وأحرز المركز الأول وذهبية هذا الحدث الرياضي.

وخسر المقاتل الإيراني الآخر متين رضائي (-68 كجم) المباراة أمام منافسه الأردني وخرج من البطولة.

وفي وقت سابق، فاز مهدي حاج موسايي وأبو الفضل زندي بالميدالية الذهبية والفضية على التوالي في فئة وزن -58 كجم.

كما حصلت مبينا نعمت زاده (-49 كجم) على الميدالية البرونزية في البطولة.

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