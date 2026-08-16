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١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:١٠ م

إيران تحصد ميدالية ذهبية وأخرى فضية في بطولة أذربيجان الدولية للريشة الطائرة

إيران تحصد ميدالية ذهبية وأخرى فضية في بطولة أذربيجان الدولية للريشة الطائرة

أحرز منتخب إيران الوطني للريشة الطائرة للرجال والسيدات ميدالية ذهبية وأخرى فضية في منافسات بطولة جمهورية أذربيجان الدولية للشباب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن منافسات بطولة جمهورية أذربيجان الدولية للشباب في الريشة الطائرة أقيمت في باكو بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أذربيجان والهند وتركيا وأوزبكستان والإمارات العربية المتحدة وجورجيا.

وفي فئة الرجال، بلغ لاعب منتخب إيران "أمير علي أحمدلو" المباراة النهائية بعد تخطيه منافسين من أمريكا وجمهورية أذربيجان، قبل أن يفوز في النهائي على ممثل الدولة المضيفة، ليحرز لقب البطولة والميدالية الذهبية.

وفي فئة السيدات، بلغت لاعبة إيرانية "آيسان زارعي" المباراة النهائية بعد فوزها على منافساتها، ومن بينهن لاعبة من الإمارات العربية المتحدة. وفي المباراة النهائية، واجهت لاعبة أخرى من الإمارات، وخسرت أمامها، لتنهي مشاركتها في البطولة بإحراز الميدالية الفضية.

رمز الخبر 1973040

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