ثلاث ذهبيات للمصارعين الايرانيين في منافسات البانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار منافسات المصارعة الحرة ضمن تصنيف الاتحاد العالمي للمصارعة، والتي استضافتها ألبانيا، تغلب أمير حسين فيروزبور على ميراني ميسورادزه، الحائز على الميدالية الفضية العالمية، من جورجيا بنتيجة 11-1 في فئة وزن 92 كجم، ليحرز الميدالية الذهبية.



وكان فيروزبور قد تغلب على عظمت دولاتبيكوف من كازاخستان بنتيجة 5-0 في الجولة الأولى. وفي الجولة التالية، تغلب على كومار بونيت من الهند بنتيجة 12-1، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي. وفي هذه المرحلة، تغلب على كامل كوروغليف من كازاخستان بنتيجة 10-0.



وكان محمد نخودي في فئة وزن 79 كجم ويونس إمامي في فئة وزن 74 كجم قد فازا بالميدالية الذهبية سابقاً.