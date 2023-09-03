مسيرة "كرار" الإيرانية توجه تحذيرا للطائرات الأمريكية في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح نائب قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي، أن طائرة "كرار" المسيرة وجهت تحذيراً جوياً لطائرة "آر كيو - 4 غلوبال هوك".

وفي حوار مع وكالة تسنيم الإيرانية، قال نائب قائد الدفاع الجوي في الجيش: "انها كانت طائرة أميركية من طراز P8 ومرة أخرى طائرة من طراز RQ-4 ومقاتلات من جنسيات مختلفة تقترب من حدودنا في مضيق هرمز، لكنهم كانوا يبتعدون بعد تحذيرهم من قبل طائرة "كرار" المسيرة".

وأضاف: "إننا اليوم نقوم باستخدام نظام S-300 ونظام باور 373 بشكل مدمج في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة", مبينا: "قمنا مؤخرا بتركيب الرادار على الطيران المسير ولدينا رادار طائر ومحمول على الطيران المسيرة".

وتابع العميد الهامي بقوله: "نقوم بتسليح طائرة "كرار" المسيرة بصواريخ جو-جو ونتابع أحدث الاختبارات وإجراءات التسليم ميدانياً"، منوها إلى أن رادارات الدفاع الجوي اليوم يكشف جميع الطائرات الصغيرة والكبيرة ذات المهام المختلفة.

وأوضح نائب قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: "أن منظومة "باور 373" يتم استخدامها الآن في أحد مواقع الدفاع بالبلاد، والصناعات التحويلية المحلية تنتج أنواع أخرى منها، ونحن في انتظار استلام المنظومات التالية ووضعها في الخدمة".

وأضاف: "على جدول أعمالنا تحديث منظومة "باور 373"، حيث بعمل المتخصصون في وزارة الدفاع على توسيع دائرة الاشتباك لمنظومة باور وزيادة مدى الاشتباك إلى 400 كم وما فوق".

وأشار العميد علي رضا إلهامي إلى أن منظومة صياد التكتيكية يمكن أن تخوض الاشتباك في مسافة تتراوح من 75 كم إلى 150 كم.

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