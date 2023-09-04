الدفاع الجوي الإيراني: مستعدون لإجراء المناورات المشتركة مع الدول الصديقة والحليفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى علي رضا صباحی فرد، كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس قوة الدفاع الجوي، قال من خلالها: "إن العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية ترتكز على أسس العلاقات الودية و المتبادلة مع كافة دول العالم، وخاصة الدول الصديقة والمجاورة في المنطقة".

وأضاف: "إن القوات العسكرية الإيرانية تتمتع باستعداد كامل وشامل، وتستخدم أحدث المعدات وتعتمد على القدرات المحلية وتنفيذاً لفتوى قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة لحرمة استخدام الأسلحة المحظورة، لا تحتاج إلى الأسلحة غير التقليدية والمحظورة في الأساس".

وتابع: "في مجال الردع الدفاعي للجمهورية الإسلامية، فإن "الاكتفاء الذاتي واستخدام القوة الصاروخية" له أهمية خاصة، وفي الاستراتيجية الدفاعية لقوات الدفاع الجوي، الردع يعني القدرة على الرد بسرعة وحسم على أي حسابات خاطئة للعدو".

وأكد قائد قوات الدفاع الجوي: "أن رسالة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة قوة الدفاع الجوي، إلى جميع الدول الصديقة والحليفة هي رسالة السلام والصداقة، فإذن في إطار العلاقات المتبادلة، أعلن أن هذه القوة مستعدة لتوسيع التعاون العسكري المتنوع في المجالات التعليمية من إجراء المناورات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية والعملياتية وعقد اللقاءات الثنائية".

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