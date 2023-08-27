الادميرال سياري: سيتم ازاحة الستار عن إنجازات جديدة للجيش قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الادميرال حبيب الله سياري، عن الإنجازات الجديدة للقوات المسلحة: إن معرفة التهديدات تتطلب منا أن نجهز أنفسنا بأدوات للرد على التهديدات المستقبلية.

وبين أن المسيرات كانت فعالة في حروب السنوات القليلة الماضية واليوم، وأضاف: في الأيام الأخيرة تم الكشف عن إنجازات جديدة في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، أحدها مسيرة مهاجر 10، وإنجازات صناعة الدفاع في بلادنا لديها قدرات عالية.

وأوضح الادميرال سياري أن الإنجازات الجديدة للقوات المسلحة يمكن أن تلبي احتياجاتنا للتعامل مع التهديدات المستقبلية، وقال: "مسيرة مهاجر 10 لديها قدرة طيران لمدة 24 ساعة متواصلة وتستطيع حمل الكثير من الذخيرة، وهذه المسيرة أيضاً ذكية."

وتابع القول سنكشف بالتأكيد عن إنجازات جديدة في المجالات البرية والبحرية والجوية والدفاعية قريباً.

وأضاف الادميرال سياري: سنكشف أيضاً عن إنجازات جيدة في مجالات جديدة للمعركة في مجال المسيرات والحرب الإلكترونية والحرب السيبرانية والأسلحة والمعدات والذخائر.

/انتهى/