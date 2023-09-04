تنسيق الاشقاء الفلسطينيون فيما بينهم يحقق النصر ويضع الصهاينة في حالة عجز وتخبط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة بالجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام السيد " عبد الفتاح نواب " خلال حديثه في ملتقى الاربعين والتقارب الاسلامي الذي عقد في قاعة "خاتم الانبياء (ص)" بجوار مرقد الامام الحسين (ع) في مدينة كربلاء المقدسة وحضره جمع من علماء السنة والشيعة، أن الامام الخميني طاب ثراه كان يعتبر توحيد الكلمة سر انتصار الثورة الاسلامية في ايران، وقال: نحن نعتقد أن هذا المبدأ من شأنه أن يحقق النصر دائما.

وأشار الى نداء قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي الى حجاج بيت الله الحرام في الموسم الأخير وقال: ان سماحة القائد يؤكد دائما في نداءاته التي يصدرها للحجاج المشاركين في هذه الشعيرة الاسلامية على محورين وهما توحيد الكلمة والتحلي بالمعنويات.

واعتبر ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الشعار الذي يرفعه الحجاج الايرانيون في مراسم الحج كل عام يدور حول محور توحيد الكلمة والعمل لتحرير القدس الشريف، داعيا المسلمين في الدول الاسلامية الى حمل راية التقوى وتوحيد الصفوف، مؤكدا أن وصية النبي الاكرم (ص) وأهل بيته المعصومين عليهم السلام كانت دائما وحدة الكلمة لأنها سر الانتصار.

واعتبر سماحته استشهاد سيد الشهداء وعم النبي الاكرم (ص) حمزة عليه السلام مثالا واضحا عن الفرقة وضرورة اجتنابها في العالم الاسلامي، وقال: اذا أردنا دراسة أسباب استشهاد هذا الرجل العظيم (حمزة "ع")، فإننا سنرى أن سببه هو الفرقة بين المسلمين وعدم الامتثال لأوامر رسول الله (ص).

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