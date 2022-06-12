أمير عبداللهيان: إيران تؤكد على إقامة حج آمن وموحد لجميع الحجاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في تغريدة على موقع تويتر ان الحجاج الايرانيين في هذا العام يستعدون لزيارة بيت الله الحرام وزيارة مرقد النبي الاكرم (ص).

وأضاف: "مع استمرار جهود موظفين مؤسسة الحج والزيارة الايرانية وتعاون المؤسسات الأخرى، سيتم ان شاء الله اداء هذه الفريضة الالهية. مضيفا نؤكد على إقامة حج آمن وسلمي لجميع الحجاج.

وجدير بالذكر انه غادرت الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام مطار الإمام الخميني إلى مطار المدينة المنورة صباح اليوم الأحد.

وانطلق موكب هؤلاء الحجاج بحضور وزير الطرق والتنمية العمرانية رستم قاسمي وعدد من نوابه وحجة الإسلام نواب ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة والسيد صادق حسيني رئيس مؤسسة الحج والزيارة وغيرهم من المسؤولين المعنيين في مطار الإمام الخميني.

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