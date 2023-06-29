أمير عبداللهيان يطلع على احدث أوضاع الحجاج الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، على احدث أوضاع الحجاج الإيرانيين، مشيدا بالخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية لأداء مناسك الحج.

وفي اتصال هاتفي اليوم الخميس مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج حجة الاسلام عبدالفتاح نواب، هنأ وزير الخارجية امير عبداللهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واطلع على احدث اوضاع الحجاج الإيرانيين واداء مناسكهم في الحج.

وأعرب وزير الخارجية ، في هذا الاتصال الهاتفي ، عن ارتياحه للأداء السليم والخالي من المشاكل لمراسم الحج من قبل الحجاج الايرانيين وغيرهم من حجاج بيت الله الحرام.

كما ثمّن أمير عبداللهيان جهود المعنيين ببعثة الحج للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعاون السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة بجدة ، وثمّن كذلك الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال إقامة الحج بصورة مناسبة من قبل الحجاج الإيرانيين ، وأعرب عن أمله في أن يتم في الوقت المناسب وضع المتابعة اللازمة بشأن اقتراحات المعنيين بشؤون الحج الإيرانيين على جدول الأعمال من خلال الجهات ذات الصلة في كلا البلدين.

من جانبه أعرب ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج حجة الإسلام عبدالفتاح نواب ، عن ارتياحه لعملية الحج وأداء المناسك حتى الآن، وشرح آخر الأوضاع والظروف المتعلقة بالحجاج الإيرانيين، وقدم بعض الاقتراحات لتحسين وتسهيل أداء مناسك الحج من قبل حجاج بيت الله الحرام في السنوات القادمة وأعرب عن أمله في أن تؤخذ بنظر الاعتبار.

واجرى وزير الخارجية محادثة هاتفية قصيرة مع عباس حسيني نائب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ورئيس منظمة الحج والزيارة وحسن زرنكار القائم باعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرياض، متمنيا لجميع الحجاج والمعنيين بالحج حجا مقبولا وسعيا مشكورا.

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