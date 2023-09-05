وزير الصحة الإيراني يلتقى بالمدير التنفيذي لمنظمة الصحة العامة في النجف الأشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء، ثمن الدكتور بهرام عين اللهي خدمات الحكومة العراقية للمرضى وزوار الأربعين، وأكد على توسيع التعاون الصحي والطبي والتعليمي بين البلدين وخاصة في النجف الأشرف.

وأشار إلى تأسيس جامعة "السبطين" في كربلاء العام الماضي كرمز للتعاون المشترك بين البلدين، وقال: "يمكن لجامعات العلوم الطبية الإيرانية أن تقوم بمثل هذا التعاون القيم في مدينة النجف الأشرف".

وبالإشارة إلى دراسة عدد من الطلاب العراقيين في جامعات العلوم الطبية الإيرانية، أعلن وزير الصحة عن استعداد بلادنا لتوسيع التعاون الصحي والطبي المشترك وقال: "إن هذه التعاونات ستضمن وتحسن في نهاية المطاف وصحة شعب البلدين".

كما أعرب الدكتور عبد الله محمد الغزالي عن تقديره للخدمة التي يقدمها متطوعو بلادنا الصحيون والطبيون لزوار الأربعين وأكد على توسيع التعاون في المجال الصحي بين البلدين. .

وحضر هذا اللقاء الدكتور أبو القاسمي – رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية والدكتور نيكنام المساعد الخاص للوزير ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة.

زار وزير الصحة برفقة الدكتور محمد الغزالي المدير التنفيذي للصحة العامة لمحافظة النجف الاشرف والدكتور ابو القاسمي رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية، موكب الغدير الطبي قرب مرقد الامام علي (ع) في النجف.

وأعرب الدكتور بهرام عين اللهي، خلال هذه الزيارة، عن تقديره لخدمات المتطوعين الصحيين والطبيين في هذا الموكب.

موكب غدير الطبي يقدم الخدمات الطبية والصحية للزوار الأربعين، الذي يحضر فيه اكثر من 100 طبيب عام والاخصائي والممرض من جامعة بقية الله للعلوم الطبية ويتمتع بأكثر من 40 سريرا في النجف الاشرف.

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