مشاورات بين طهران وبكين لتسريع عملية توفير التأشيرات للمواطنين الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس قسم الجوازات والتأشيرات بوزارة الخارجية، في اجتماع مع قنصل السفارة الصينية في طهران، على ضرورة تسريع عملية إصدار التأشيرات الصينية للمواطنين من بلدنا.

وفي هذا الاجتماع، وفي إشارة إلى زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والطلابية بين البلدين، تم تقييم تسهيل وتسريع إصدار التأشيرات الصينية من أجل تعزيز التعاون الشامل بين البلدين.

وفي هذا اللقاء، أكد قنصل جمهورية الصين الشعبية في طهران أيضاً على اجتهاد وجهود السفارة الصينية لتسريع إصدار التأشيرات، وطلب من طالبي التأشيرة متابعة طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للسفارة الصينية وتجنب دفع أي رسوم إضافية للوسطاء.

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