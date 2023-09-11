ترحیب صینی بالإستثمار في مجال تطوير وتجهيز موانئ قشم الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اشار عظيم زاده إلى مشاركة إيران في معرض الصين الـ23 للاستثمار والتجارة (CIFIT)، قائلا: "إن المشاركة في هذا الحدث الدولي تهدف إلى خلق تفاعل اقتصادي هادف والتفاوض مع المستثمرين الأجانب لتطوير البنية التحتية وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية في جزيرة قشم".

وأضاف: "في اليومين الأولين من هذا المعرض الصيني، جرت مفاوضات جيدة مع المستثمرين المهتمين بشأن تطوير وتجهيز الموانئ التجارية لجزيرة قشم".

وأشار نائب رئيس منظمة المنطقة الحرة في قشم: "إن متابعة وجذب انتباه المستثمرين الصينيين للحضور والاستثمار في القضايا المتعلقة بمنطقة قشم الحرة المدرجة في الوثيقة الشاملة للتعاون الاستراتيجي الممتد على مدى 25 عامًا بين إيران والصين هو أحد الأهداف التي يمكن أن تساعد المشاركة في هذا الحدث الدولي في تسهيلها".

وقال عظيم زاده أردبيلي: "قدمت منطقة قشم الحرة أكثر من 90 حزمة استثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية والنفط والطاقة والصناعة ومصائد الأسماك والسياحة في هذا الحدث الدولي، والذي لاقى استحسان النشطاء الاقتصاديين والمستثمرين في الصين".

وأوضح: "إن عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي للتعاون، واتفاقية البريكس، فضلا عن الوثيقة الشاملة للتعاون الاستراتيجي الممتد على مدى 25 عامًا بين إيران والصين، أتاحت فرصا مناسبة لتعزيز المعاملات التجارية والاقتصادية".

تجدر الإشارة إلى أن الحدث التجاري والاستثماري الصيني الثالث والعشرون (CIFIT 2023) باعتباره الحدث الوحيد لتشجيع الاستثمار في الصين لتسهيل الاستثمارات المشتركة في البلدان الأخرى في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2023 للطاقة الشمسية) يقام في مدينة شيامن الصينية.

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