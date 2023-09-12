استثمار صيني بمبلغ 140 مليون دولار في منطقة "أرس" الحرة شمال غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأانباء، انه أوضح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء علي نويد نتائج تواجد منطقة "أرس" الحرة في معرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، واشار الى إبرام عدة اتفاقيات استثمارية بقيمة 140 مليون دولار، وذكر: إنتاج الرافعات الصناعية، وآلات البناء، والمعدات الطبية والكاثود النحاسي وانشاء الدفيئات الزراعية من بين الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي رحبت به الشركات الصينية، وتم التوقيع على مذكرات أولية لمواصلة المفاوضات.

ولفت الى إجراء محادثات تجارية مع ممثلي أكثر من 85 شركة عالمية وقال: في هذه المحادثات إلى جانب تقديم فرص استثمارية لتنمية التجارة والصادرات، تم أيضًا تعريف منتجات "ارس" عالية الجودة للناشطين الاقتصاديين والجمهور المستهدف.

وتابع نائب رئيس منظمة المنطقة الحرة في آراس لللشؤون الاقتصادية والاستثمارية: نظراً لمشاركة مختلف الدول والشركات في هذا المعرض، فإن مشاركة المنطقة الحرة في جناح الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت فعالة للغاية في شرح إنجازات بلادنا في مجال الإنتاج والتصدير.

وأضاف: إن الحضور الهادف في هذا المعرض وعرض المحتويات المكتوبة والمرئية للقدرات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية لمنطقة "ارس" الحرة، والأهم من ذلك، التعريف بفرص الاستثمار، ادى الى جذب النظرة الايجابية للناشطين الاقتصاديين في البلد المضيف.

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