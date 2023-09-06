رئيسي يشارك في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ، صباح اليوم الاربعاء ، في مسيرة الاربعين في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان جنوبي شرق ايران.

وقد صل رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي إلى مطار "الشهيد كاوه" الدولي في مدينة بيرجند صباح اليوم الاربعاء في زيارة تستغرق يومًا واحدًا وكان في استقباله مسؤولون محليون.

وفي البرنامج الأول لزيارة رئيس الجمهورية للمحافظة، ستبدأ رسميا العمليات التنفيذية لمشروع سكك الحديد الوطني "نهبندان-بيرجند-قاين-يونسي".

بعد ذلك، يشارك السيد رئيسي في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) في بيرجند حيث من المقرر ان يلقي كلمة في المشاركين بالمراسم.

ومن بين البرامج الأخرى للزيارة، تفقد مدينة فردوس فضلاً عن حضور اجتماعات منفصلة مع النخب وأئمة الجمعة وعلماء الدين في المحافظة.

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