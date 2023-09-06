أربعة ملايين إيراني وصلوا إلى العراق للمشاركة في مراسم الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لقوى الأمن الداخلي العميد "أحمد رضا رادان"، إن أربعة ملايين زائر إيراني وصلوا إلى العراق من الحدود البرية والجوية الإيرانية للمشاركة في مراسم الأربعين في االعام الجاري.

وقال العميد رادان اليوم الأربعاء، خلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران: عاد إلى البلاد حتى الآن 2.5 مليون زائر، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم اليوم الأربعاء إلى ثلاثة ملايين.

وأشار إلى أن معبر شلمجة يعد ثاني أكثر الحدود ترددا للزوار بعبور مليون زائر قائلا: حتى الآن عاد 700 ألف شخص إلى البلاد من حدود شلمجة.

وأضاف: بفضل تعاون المواطنين الإيرانيين شهدنا انخفاضا بنسبة 31 بالمائة في عدد وفيات مسيرة الأربعين.

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