٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٦:٠٤ م

العميد رادان: اكثر من 2.7 مليون زائر ايراني عبروا الحدود لزيارة الأربعين

العميد رادان: اكثر من 2.7 مليون زائر ايراني عبروا الحدود لزيارة الأربعين

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أكثر من 2.7 مليون زائر عبروا الحدود السبعة مع العراق وقال: عاد حتى الآن إلى البلاد أكثر من 950 ألف زائر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العمید "أحمدرضا رادان"، خلال زيارة إلى معبر جذابة الحدودي في جنوب غرب ايران الیوم السبت، في إشارة إلى متوسط مدة إقامة الزوار (3.5 إلى 4 أيام): تظهر هذه الإحصائية أن الزوار تمكنوا من إدارة رحلتهم بشكل جيد، ومع ذلك، لا تزال معبر مهران هو الأكثر ازدحامًا.

وحث الناس على استخدام الحدود الأقل ازدحاما، مثل منفذ تمرجين الحدودي، للعودة وأضاف: إن معبر جذابة هو أيضا رابع أكثر الحدود ازدحاما، حيث يغادره 189 ألف زائر ويعود 60 ألف زائر، بعد مهران وشلمجة وخسروي.

وأكد العمید رادان على ضرورة تنظيم وقت العودة وخاصة تجنب الأيام الأخيرة، وحث الزوار على الحذر من التعب والإرهاق أثناء القيادة.

وتعد حدود "جذابة" و"شلمجة" في خوزستان من بين طرق الزوار الأربعين في البلاد، حيث تستقبل الآلاف من الزوار إلى المراقد المقدسة كل عام خلال مراسم الأربعين .

