قائد قوى الأمن الداخلي: 3 ملايين زائر عبروا الحدود الايرانية للمشاركة في الأربعين

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لقوى الامن الداخلي "العميد احمد رضا رادان"، اعلن في تصريح على هامش تفقده، اليوم الثلاثاء، حركة العبور لزوار الاربعينية عبر منفذ خسروي البري (في محافظة كرمانشاه – غربي البلاد)، مغادرة 3 ملايين زائر الحدود الايرانية، لحد اليوم الثلاثاء، من اجل المشاركة في مسيرة احياء اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) داخل العراق؛ مبينا ان مليونين و800 الف زائر من اجمالي هذا العدد، هم ايرانيون.

واوضح قائد قوى الامن الداخلي : ان اجمالي الزوار الايرانيين الذين عادوا الى البلاد لحد اليوم، بلغ مليونا و300 الف شخص، وبذلك فإن مجموع الزوار الايرانيين المتواجدين داخل العراق في الوقت الحاضر، يبلغ مليونا و500 الف زائر.

وعلى صعيد اخر، نوّه العميد رادان بانخفاض نسبة الحوادث المرورية خلال مراسم الاربعينية هذا العام؛ عازيا الاسباب الى احترام قوانين السير من قبل الزوار والسائقين في الطرق السريعة.

كما شدد قائد قوى الامن الداخلي على، ان الامن مستتب بامتياز في جميع المنافذ الحدودية بين البلدين؛ مبينا انه لم يسجل حتى الان اي اختراق امني بهذا الخصوص.

واكمل العميد رادان، بالقول : ان الشرطة وقوى الامن الداخلي على اهبة الاستعداد والجاهزية لخدمة زوار الامام الحسين (ع) حتى نهاية الزيارة الاربعينية وعودتهم الى الوطن.