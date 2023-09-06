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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٦:٤٧ م

إصابة 9 جنود صهاينة قرب غزة

إصابة 9 جنود صهاينة قرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء ، عن إصابة 9 جنود من لواء غولاني بجروح متفاوتة، جراء حادث بين مركبتين عسكريتين في غلاف غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصيب تسعة جنود إسرائيليين اليوم الأربعاء، في حادث سير بالقرب من مفترق "باري" في مستوطنات "غلاف غزة".

وقالت مصادر عبرية، إن الجنود نقلوا إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع، ووصفت جروح اثنين منهم بالمتوسطة، بينما وصفت جروح السبعة الباقين بالطفيفة.

وأوضحت، أن طائرة مروحية شاركت بنقل الجنديين المصابين بجروح متوسطة إلى مستشفى سوروكا.

وأضافت، بأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، اليوم الأربعاء، إن 2 من الجنود أصيبا بجروح متوسطة و7 آخرين بجروح طفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل الجنود لتلقي العلاج في المستشفى وإبلاغ عائلاتهم. فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

/انتهى/

رمز الخبر 1936617

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