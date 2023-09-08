عقد اللجنة العسكرية المشتركة بين إيران وأذربيجان في باكو يوم غد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فإن اللجنة العسكرية المشتركة لإيران وجمهورية أذربيجان ستعقد في باكو غدا السبت.

وفي وقت سابق، أكد اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة لبلادنا، في محادثة هاتفية مع وزير الدفاع لجمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف، على تطوير العلاقات والتعاون الدفاعي والعسكري الثنائي بين البلدين.

وأعلن عن الاستعداد الكامل للقوات المسلحة لبلادنا للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة في باكو وقال: إن خلق الأمن والسلام في الحدود المشتركة لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاطف والوحدة بين الدول المتجاورة، ووجود الأجانب في المنطقة سيثير التوتر والصراع.

وفي نفس الإطار، سيتوجه وفد من الأركان العامة للقوات المسلحة لبلادنا برئاسة العميد احدي، وبحضور نائب وزير الدفاع العميد سيد مهدي فرحي، إلى أذربيجان لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

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