وزير الخارجية الايراني يغادر طهران متوجها إلى باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان طهران متوجها إلى باكو صباح اليوم (الأربعاء) على رأس وفد دبلوماسي.

وكانت الزيارة تهدف إلى مناقشة سبل توسيع العلاقات الثنائية، فضلا عن التطورات الإقليمية مع كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان.

وجدير بالذكر انه التقى وزير الخارجية الايراني يوم السبت الماضي، على هامش اجتماع وزارء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، بوزير خارجية جمهورية أذربيجان.

وخلال الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية البلدين عن ارتياحهما للاتجاه المتنامي للعلاقات، كما ناقشا آخر التطورات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

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