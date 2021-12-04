علي ثمرين: استئناف الرحلات الجوية بين طهران وباكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي نيكزاد ثمرين، والسفير الاذربيجاني لدى طهران، علي عليزاده، ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.

واشار نيكزاد، خلال اللقاء الذي تم اليوم، الى اهمية الحوار بين النواب الايرانيين والاذربيجانيين، مبيناً ترحيبه بتمتين الاواصر بين نواب البلدين، ومشيرا الى ان الحوار البرلماني يترك تأثيرات ايجابية في تنمية التعاون بين البلدين.

واشار الى ضرورة إعادة إعمار المناطق المحررة في قره باغ، معرباً عن رغبة الشركات الايرانية للمشاركة في مشاريع إعادة الاعمار وإصلاح الآثار التاريخية وتأمين المياه والكهرباء وذلك بالنظر الى العلاقات المتينة بين البلدين.

ودعا الى استئناف تسيير رحلات الجوية بين طهران وباكو بالنظر الى فتح المجال الجوي الاذربيجاني أمام الرحلات الاجنبية.

وفي ختام اللقاء، أعرب نيكزاد، عن امله بإزالة العقبات الاحتمالية أمام تعاون البلدين في قطاعات الجمارك والطاقة والنقل والمواصلات والعلوم عبر تنمية الحوار بين مسؤولي البلدين./انتهى/