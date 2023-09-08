ممثلو إيران وروسيا يجتمعون في فيينا عشية اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، اليوم الجمعة في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) وكتب: عشية اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقينا وتباحثنا مع نظرائنا الإيرانيين.

وتبدأ الجولة القادمة من اجتماع مجلس حكام الوكالة يوم الاثنين المقبل في فيينا وهو الاجتماع الـ 72 للمجلس الذي يعقد بحضور ممثلي 35 دولة عضوا.

وتعد قضية إيران أحد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس وفقا للاجتماعات السابقة، ومن المفترض أن تتم مراجعة التحقق والتفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتنفيذ اتفاق الضمانات.

والأسبوع الماضي، ادعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري لأعضاء مجلس الحكام أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60%. ويشير هذا التقرير أيضًا إلى التدابير التعويضية التي اتخذتها إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة وذكر أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب تزيد 18 ضعفًا عن الحدود المنصوص عليها في اتفاقية عام 2015.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه من غير المقرر طرح أي قرار ضد إيران في اجتماع المجلس، لكنها لم تستبعد إمكانية إصدار بيان مشترك.

وحذر المسؤولون الايرانيون مرارا وتكرارا من عواقب اجراءات الغرب غير البناءة في اجتماعات مجلس الحكام، على عملية التعاون الطوعي لإيران مع الوكالة. كما انتقد نائب وزير الخارجية الروسي حملة الغرب المنسقة ضد إيران في اجتماعات مجلس الحكام يوم أمس الخميس.

/انتهى/