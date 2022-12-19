وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يختتم أعماله في طهران ويغادر إلى فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه غادر صباح اليوم الاثنين، وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة نائب المدير العام للوكالة، ماسيمو أبارو، طهران متوجها إلى فيينا.

وقام ماسيمو ابارو، الذي وصل إلى طهران يوم امس الأحد، بعقد مباحثات مع الوفد الإيراني برئاسة بهروز كمالوندي ، النائب والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، ومع رضا نجفي مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية والمدير العام لنزع السلاح والأمن الدولي في مبنى وزارة الخارجية .

والتقى ابارو خلال هذه الزيارة أيضًا مع محمد إسلامي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية واجرى معه جولة من المحادثات .

واجرى وفد الوكالة الدولية للطاقة الذري مباحثات في طهران تناولت قضايا الضمانات فضلا عن مناقشة التعاون المستقبلي والخطط المشتركة.

وصرح وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان ، في خطابه في الدورة الثالثة لمنتدى حوار طهران اليوم الاثنين ان نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجرى محادثات بناءة واستشرافية مع منظمة الطاقة الذرية أمس.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، قد اعلن في وقت سابق عن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران قبل ان تؤكد الوكالة هذه الزيارة.

/انتهى/