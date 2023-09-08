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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١٢:٠٠ ص

وفدٌ من الصحفيين والإعلاميين الإيرانيين بضيافة رئيس مجلس الوزراء العراقي

وفدٌ من الصحفيين والإعلاميين الإيرانيين بضيافة رئيس مجلس الوزراء العراقي

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وفداً من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد السوداني، رحّب بالوفد الصحفي الإيراني، مثمناً العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الجارين، والأواصر الدينية والاجتماعية التي تعزز الروابط الأخوية بين شعبي العراق وإيران.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء الدور الريادي والمحوري للعراق في المنطقة، وانتهاجه سياسة تقريب وجهات النظر الإقليمية، سعياً منه لتعزيز الأمن والاستقرار، فضلاً عن نهج الحكومة في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم، مبيّناً أن العلاقات التاريخية بين دول المنطقة يمكن أن تكون مفتاحاً لاستقرار شعوبها وازدهارها.

وفدٌ من الصحفيين والإعلاميين الإيرانيين بضيافة رئيس مجلس الوزراء العراقي

من جانبه شكر الوفد الصحفي الإيراني السيد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود العراق، حكومةً وشعباً، في استضافة الملايين من الزائرين الإيرانيين والأجانب، مؤكداً أن التنظيم الكبير الذي شهدته زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) خلال هذا العام، يعكس الاهتمام والحرص بأعلى المستويات تجاه هذه المناسبة الكبيرة في نفوس المسلمين.

وأشار الصحفيون الإيرانيون إلى أهمية التواصل والتنسيق الإعلامي بين البلدين تجاه مختلف القضايا التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وفدٌ من الصحفيين والإعلاميين الإيرانيين بضيافة رئيس مجلس الوزراء العراقي

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

/انتتهى/

رمز الخبر 1936652

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