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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ١١:٠٩ ص

4 ملايين و50 الف زائر إيراني شاركوا في مسيرة الأربعين من هذا العالم

4 ملايين و50 الف زائر إيراني شاركوا في مسيرة الأربعين من هذا العالم

أعلن مقر الأربعين أن حضور الزوار الإيرانيين في ملحمة أربعين الحسيني الكبرى والعالمية هذا العام وصل إلى عدد غير مسبوق بلغ أربعة ملايين و50 ألف شخص، أي بزيادة تزيد عن 18% مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المقر المركزي لأربعين الحسيني (ع) صباح اليوم السبت أن الوضع في جميع المنافذ الحدودية، بما في ذلك منفذ مهران الحدودي، مناسب.

واضاف انه سيكون اليوم السبت آخر يوم لنشاط المواكب المتواجدة على حدود ومقر الأربعين في المحافظة.

واعتباراً من صباح يوم الأحد تعود الحدود الستة إلى وضعها الطبيعي.

وبلغ حضور الزوار الأعزاء في ملحمة أربعين الحسيني (ع) الكبرى والعالمية هذا العام عدداً غير مسبوق بلغ أربعة ملايين و50 ألف شخص، أي بزيادة تزيد عن 18% مقارنة بالعام الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1936661

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