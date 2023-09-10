أمير عبداللهيان يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج الفارسي لويجي دي مايو محادثات في طهران اليوم الاحد مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، حسين أمير عبداللهيان.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد عيّن وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو اول ممثل للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج الفارسي.

واعتبر جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن دي مايو يتمتع بالشخصية السياسية اللازمة على المستوى الدولي للقيام بهذا الدور.

وتمتد فترة مسؤولية وزير الخارجية السابق والزعيم السابق لحركة النجوم الخمسة في ايطاليا لويجي دي مايو في هذا المنصب 21 شهرا، من 1 حزيران /يونيو 2023 إلى 28 شباط/فبراير 2025.

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