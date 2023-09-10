إيران ترحب بأي مبادرة أوروبية من شأنها فتح أبواب جديدة للتفاعل والتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري، استقبل اليوم الأحد، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لويجي دي مايو والوفد المرافق له.

وفي هذا اللقاء، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، على مجالات التعاون الواسعة بين إيران والاتحاد الأوروبي، قائلاً: إن التنوع الاستراتيجي في السياسة الخارجية للحكومة الحالية أعطى حيوية وسرعة متميزة لتحركات إيران الدبلوماسية، ومن هنا وفرت قدرات إيران الإيجابية على الساحتين الإقليمية والدولية، فرصاً لا تعوض للأطراف الفاعلة على المستوى الإقليمي والعالمي للحوار والتفاعل والتعاون.

وأشار باقري إلى دور الاتحاد الأوروبي في تعبئة وتعزيز قدرات المجموعة الأوروبية، وقال: لقد أظهرت إيران عمليا التصميم والإرادة والقدرة اللازمة للتفاعل الثنائي، وبالتالي ترحب بأي مبادرة من الجانب الأوروبي لفتح أبواب جديدة للتفاعل والتعاون.

وبدوره أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في هذا اللقاء على دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المهم والفعال في المعادلات الإقليمية والعالمية، وعدد أبعاد مهامه كممثل خاص للاتحاد الأوروبي. وأكد دعم جميع دول الاتحاد الأوروبي لفتح طريق الحوار والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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