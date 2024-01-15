عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال منازل في غزة فجر الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصلت قوات الاحتلال قصفا ليليا على مناطق وسط وجنوبي القطاع، بالتزامن مع تواصل المعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

لم يهدأ عدوان الاحتلال على غزة في اليوم الأول بعد المئة، حيث استهدفت غارات الاحتلال، عدة مناطق وسط وجنوبي القطاع في الليلة التي طوى فيها عدوانه اليوم المئة من الحرب المستمرة، والتي لم يبلغ الاحتلال أهدافه العسكرية المعلنة، كما لم يبلغ الحد الأدنى منها، ففي حين، أكد محللون ووفقًا للمؤشرات الميدانية أن الجانبين لا يزالان لديهما القدرة على استمرار القتال.

ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر بلغ عدد الشهداء في القطاع إلى 23,968 شهيدا و60,582 جريحا، 70 بالمئة منهم هم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة بغزة، و900 ألف باتوا نازحين تهددهم مجاعة وانتشار للأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى، لتزيد معاناتهم جراء إغلاق الأبواب أمام المساعدات الإنسانية والدوائية.

وأكدت "صحة غزة" ارتكاب الاحتلال أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، لافتة إلى أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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