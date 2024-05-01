إعلام صهيوني: المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد أكدت أن هجومها، الذي شمل مسيّرات وصواريخ باليستية، استهدف مواقع عسكرية صهيونية.

انتهى/