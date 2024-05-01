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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٤٩ م

إعلام صهيوني: المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية

إعلام صهيوني: المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية

أفادت إذاعة الجيش الصهيوني، بأنّ "المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية في الهجوم على إسرائيل"، والذي وقع في 19 نيسان ردًا على القصف الصهيوني للقنصلية الإيرانية في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد أكدت أن هجومها، الذي شمل مسيّرات وصواريخ باليستية، استهدف مواقع عسكرية صهيونية.

انتهى/

رمز الخبر 1943880

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