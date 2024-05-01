إعلام صهيوني: المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد أكدت أن هجومها، الذي شمل مسيّرات وصواريخ باليستية، استهدف مواقع عسكرية صهيونية.
انتهى/
أفادت إذاعة الجيش الصهيوني، بأنّ "المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية في الهجوم على إسرائيل"، والذي وقع في 19 نيسان ردًا على القصف الصهيوني للقنصلية الإيرانية في سوريا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد أكدت أن هجومها، الذي شمل مسيّرات وصواريخ باليستية، استهدف مواقع عسكرية صهيونية.
انتهى/
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