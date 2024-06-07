باقري يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الثماني حول غزة بإسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)،حول موضوع غزة غدا (السبت)، 8 حزيران/يونيو 2024، في قصر دولما باغجة التاريخي في اسطنبول.

وسيشارك في هذا الاجتماع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني على رأس وفد، كما سيشارك فيه "محمد إسحاق دار"، وزير خارجية باكستان، "ريتنو مرسودي"، وزير خارجية إندونيسيا "محمد حسن" وزير خارجية ماليزيا، و"ديبو موني" وزير الرعاية الاجتماعية البنغلاديشي، ومسؤولون رفيعو المستوى من مصر ونيجيريا.

وجاء في بيان مجموعة الثماني: "يتم تنظيم هذا الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومن المتوقع أن يتم جذب مزيد من الدعم والتضامن في مجموعة "د-8" للشعب الفلسطيني، وخاصة سكان قطاع غزة المحاصرين".

ودعا هاكان فيدان في اتصال هاتفي، علي باقري للحضور في هذا الاجتماع، وسيتم خلال هذا اللقاء مناقشة المساعدات الإنسانية وغيرها من الضروريات للحد من الصعوبات والمعاناة الحالية للشعب الفلسطيني. وكذلك العمل الجماعي للمساعدة في إنهاء جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة باعتباره المحور الرئيسي لهذا الاجتماع.

/انتهى/