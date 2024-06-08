باقري يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر علي باقري القائم بأعمال وزير خارجية بلادنا الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية بشأن الوضع في غزة، والذي يقام في اسطنبول.

وجاء في بيان مجموعة الثماني: "يتم تنظيم هذا الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومن المتوقع أن يتم جذب مزيد من الدعم والتضامن في مجموعة "د-8" للشعب الفلسطيني، وخاصة سكان قطاع غزة المحاصرين".

وفي وقت سابق دعا هاكان فيدان في اتصال هاتفي، علي باقري للحضور في هذا الاجتماع، وسيتم خلال هذا اللقاء مناقشة المساعدات الإنسانية وغيرها من الضروريات للحد من الصعوبات والمعاناة الحالية للشعب الفلسطيني. وكذلك العمل الجماعي للمساعدة في إنهاء جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة باعتباره المحور الرئيسي لهذا الاجتماع.

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