9 ميداليات لممثلي الجوجيتسو الإيرانيين في البطولات الأربع الكبرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تقام مسابقة الجيوجيتسو البرازيلية الكبرى في تركيا، وقد فاز ممثلو إيران بـ 5 ميداليات ذهبية و3 فضية و1 برونزية في اليوم الأول من هذه المسابقة.

وفي هذه المنافسات، فاز ممثل بلادنا غفار ميرزايي بوزن 77 كلغ على منافس من البلد المضيف في الجولة الأولى وحصل على الميدالية الذهبية في المباراة النهائية أمام منافس إيراني.

وفي نفس الوزن حصل صادق زارع على الميدالية الفضية، وفي وزن 85 كلغ، فاز أمير علي كاظمي في الجولة الأولى على ممثل الكونغو بعد استراحة، لكنه خسر في المرحلة التالية أمام المنافس البرازيلي وحصل على الميدالية البرونزية.

ممثل آخر لإيران، مهدي حسيني، فاز بالميدالية الذهبية ضد الممثل البلغاري في المعركة الأولى. وفي وزن 120 كلغ، حصل عرفان أنوري على استراحة في الجولة الأولى، وفاز في الجولة التالية على ممثل بلغاريا، لكنه خسر في الجولة الأخيرة أمام منافس من روسيا وفاز بالميدالية الفضية.

سعيد نصيرور، ممثل وطني آخر لإيران في وزن 85 كلغ، واجه ممثل الدولة المضيفة بعد حصوله على الاستراحتة في الجولة الأولى وفي النهائي حصل على الميدالية الذهبية بفوزه على ممثل بلغاريا.

وحصل مصطفى أجاجي في وزن 94 كجم على استراحة في المباراة الأولى، وهزم ممثل تركيا في المرحلة النهائية وفاز بالميدالية الذهبية.

وفي وزن 120+ كلغ، حصل أمير حسين محسني على الاستراحة في الجولة الأولى، ووصل إلى النهائي بعد فوزه على ممثل الهند. وفي هذه المرحلة حصل على الميدالية الفضية بفوزه على ممثل تركيا.

كما حصل علي رضا شهريائي على الميدالية الذهبية في وزن 120 كلغ بعد فوزه على منافسيه في المرحلة النهائية أمام منافس من الكونغو.

وفي الفئة العمرية للشباب حصل علي عبد اللهي على استراحة في الجولة الأولى بوزن 85 كجم وفي الجولة التالية هزم ممثلاً من تركيا، لكنه هزم في الجولة التالية أمام منافس من أذربيجان وانسحب من المنافسة.

يقود هذا الفريق أمير همسايه كمدرب رئيسي وحميد رضا شاباري وأمير عباس أنوري (مدربي الفريق).

ويشارك المنتخب الإيراني في هذه المسابقة بـ14 رياضيا (13 رجلا وامرأة واحدة).

وستستمر البطولات الأربع الكبرى للجوجيتسو البرازيلية حتى يوم الاثنين تركيا.

/انتهى/