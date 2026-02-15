لاعب جودو ايراني يحصد لقب بطولة كأس أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار منافسات كأس أفريقيا التي تستضيفها تونس، فاز إلياس برهيزكار بلقب البطولة والميدالية الذهبية مساء الأحد في فئة وزن 81 كيلوغرامًا تحت المعدل، مقدمًا أداءً قويًا.

وفي هذه الفئة الوزنية، التي شارك فيها 26 لاعب جودو، وشهدت منافسات رفيعة المستوى، تعادل برهيزكار في الجولة الأولى، وفي مباراته الأولى، حقق فوزًا ساحقًا على ممثل مصر. ثم أظهر قوته واستعداده العالي بفوزه على لاعب الجودو البيلاروسي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، فاز لاعبنا الوطني أيضًا بالمباراة النهائية بفوز حاسم على ممثل رومانيا، ليخطو الخطوة الأخيرة نحو تحقيق الذهب.

واجه إلياس برهيزكار خصماً طاجيكياً عنيداً في المباراة النهائية، وبتقديمه قتالاً محسوباً ومتفوقاً، هزم خصمه وفاز بالميدالية الذهبية في هذه الجولة من المنافسة.