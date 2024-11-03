الفريق الايراني يحصل على 7 ميداليات في بطولة العالم لقوارب التنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختتمت اليوم الأحد بطولة العالم لقوارب التنين في الفلبين وواجه الرياضيون الإيرانيون خصومهم في هذه المنافسات.

وفاز فريق "ملوان نداجا" للرجال بالميدالية الفضية في المسابقة النهائية لسباق 500 متر لعشرة أشخاص مع الفرق التي تمثل الاتحاد العالمي لتايلاند وأوكرانيا وإسبانيا والفلبين. وفي هذه المسابقة حصلت تايلاند على المركز الأول وجاء ممثل الاتحاد العالمي في المركز الثالث.

كما تنافس منتخب الخليج الفارسي للسيدات في الفئة العمرية المفتوحة في نهائي سباق القارب 500 متر لـ 10 أشخاص مع منافسين من إسبانيا وسنغافورة وتايلاند وألمانيا وممثل الاتحاد العالمي وحصل على الميدالية الفضية وفي هذه الفئة، احتلت تايلاند وممثل الاتحاد العالمي المركز الأول إلى المركز الثالث.

وفي منافسة أخرى واجه فريق أوش الخليج الفارسي منتخبات كندا والهند والفلبين وممثل الاتحاد العالمي وحصل على الميدالية البرونزية. وكان ممثل الاتحاد العالمي والفلبين في المركزين الأول والثاني في هذه المنافسة.

و انتهت بطولة العالم لقوارب التنين الیوم الاحد و حصد ممثلو إيران 4 ميداليات ذهبية وفضيتين و ميدالية برونزية.