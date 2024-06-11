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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م

إقامة معسكرات تدريبية مشتركة بين منتخبي الجودو الإيراني والعراقي

إقامة معسكرات تدريبية مشتركة بين منتخبي الجودو الإيراني والعراقي

رئيس اتحاد الجودو الايراني "أرش مير إسماعيلي": إن إقامة معسكرات تدريبية مشتركة بين منتخبي الجودو الإيراني والعراقي

قال رئيس اتحاد الجودو "أرش مير إسماعيلي": إن إقامة معسكرات تدريبية مشتركة بين منتخبي الجودو الإيراني والعراقي عبر الدبلوماسية الرياضية والمشاورات هو على جدول أعمال هذا الاتحاد.

وفي إشارة إلى انتهاء فترة إيقاف نشاط الاتحاد الإيراني للجودو لمدة أربع سنوات اثر مقاطته الرياضيين الصهاينة، صرح مير إسماعيلي في اجتماع لجنة الجودو بمحافظة إيلام (غرب ایران) : ان اتحاد الجودو الإيراني هو قائد الكفاح ضد الکیان الصهيوني علی صعید الرياضة العالمية.

وأضاف : إن الجرائم التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي الغاصب بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والمذبحة التي تعرض لها النساء والأطفال العزل، كشفت اليوم احقية موقف اتحاد الجودو الإيراني في الدفاع عن المظلومين في فلسطين.

رمز الخبر 1945384

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