ايجئي يؤكد على تطوير التعاون بين إيران وقطر في مجال القضايا الإقليمية والقضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الدوحة، عاصمة قطر، بعد ظهر الثلاثاء برفقة وفد رفيع المستوى. من المسؤولين القضائيين في بلادنا، استجابة للدعوة الرسمية الموجهة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر.

ولدى وصوله إلى مطار الدوحة، كان في استقبال رئيس السلطة القضائية في بلادنا رسميا "حسن بن لحدان الحسن المهندي" رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر وعدد من كبار المسؤولين القضائيين في هذه البلاد.

واكد حجة الإسلام والمسلمين ايجئي خلال كلمته لدى وصوله إلى الدوحة على تطوير التعاون والعلاقات بين إيران وقطر في مختلف المجالات، وخاصة الشؤون القضائية، مضيفا: ان التعاون بين البلدين إيران وقطر في مجال القضايا السياسية والإقليمية امر جيد ومستمر، وتقدم أكثر في السنوات الأخيرة وفي عهد الشهيد رئيسي رئيس بلادنا الراحل؛ وبشكل أساسي، بقدر ما تتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الأطراف بالتوازي معها، لا بد من التوسع في مجال العلاقات القانونية والقضائية.

كما أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر عن أسفه لاستشهاد آية الله رئيسي ورفاقه خلال مراسم استقبال رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وأضاف: نرحب بتطور وتعميق العلاقات بين البلدين قطر وإيران، خاصة في المجال القضائي، وفي حين أعرب عن رغبته في زيارة إيران في المستقبل القريب، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر: نظرا لقرب إيران وقطر، فإن جالية الإيرانيين الموجودة في بلادنا هي جالية واسعة، ونظرتنا للإيرانيين الموجودين في قطر هو مثل وجهة نظرنا للمواطنين القطريين.

كما أكد على ضرورة توسيع التعاون القضائي وغير القضائي بين قطر وإيران.

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