رئيس السلطة القضائية الايرانية يزور الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس السلطة القضائية الايرانية، حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي، وصل عصر اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة.

وكان في استقبال حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي، رئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة قطر "حسن بن لحدان الحسن المهندي" وعدد من كبار المسؤولين القضائيين في هذا البلد لدى وصوله إلى مطار الدوحة.

وأكد محسني آيجئي على تطور التعاون والعلاقات بين إيران وقطر في مختلف المجالات وخاصة الشؤون القضائية، واصفا العلاقات السياسية والاقليمية بين البلدين انها بالمستوى المنشود واخذة بالنمو، "حيث تبلورت هذه الاواصر اكثر فاكثر خلال السنوات الاخيرة وفي عهد رئيس الجمهورية الاسلامية "الشهيد اية الله رئيسي".

والى ذلك، رحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري، بتوسيع وتعميق الاواصر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وخاصة التعاون القضائي.

وقال المهندي في تصريحه لدى استقبال رئيس السلطة القضائية الايرانية، انه يرغب في زيارة الجمهورية الاسلامية قريبا، كما اشار الى الجالية الايرانية المقيمة في قطر؛ مؤكدا بان السلطات القطرية تتعامل مع هؤلاء الوافدين كما هو الحال بالنسبة للمواطنين القطريين.

والجدير بالذكر ان اللقاء مع أمير قطر، والتباحث مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، واللقاء مع الجالية الايرانية في قطر، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين؛ مدرجة على جدول زيارة رئيس القضاء الايراني والوفد المرافق للدوحة.