  1. إيران
  2. المجتمع
١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٠٦ م

في اللقاء مع المدعي العام القطري؛

ايجئي يؤكد على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إيران وقطر

ايجئي يؤكد على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إيران وقطر

شدد رئيس السلطة القضائية خلال لقاء مع المدعي العام القطري، على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتنظيم المزيد من الإجراءات في مجال المساعدة القضائية ونقل المحكومين بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية في لقاء مع المدعي العام القطري: اليوم، المطالبون الكاذبون بحقوق الإنسان والذين يفسرون هذه الفئة هم من أكبر المخالفين لحقوق الإنسان. ومن الواضح أن المطالبين الكاذبين بحقوق الإنسان يقومون بتشويه قضايا حقوق الإنسان لصالحهم، لذا لا بد من تعاون إيران وقطر مع بعضهما البعض للوقوف ضد انتهاك حقوق الإنسان من قبل المستكبرين.

وأضاف: على إيران وقطر اتخاذ خطوات أكبر من أجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنظيم المزيد من الإجراءات في مجال المساعدة القضائية ونقل المحكومين.

واشار المدعي العام القطري إن إسرائيل وداعميها يستخدمون معايير مزدوجة ومتناقضة في مجال حقوق الإنسان؛ علينا أن نوقف هذه المشكلة.

وقال: العلاقات الإيرانية القطرية قوية ومستقرة لدرجة أنه لا توجد حاجة لتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1945422

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات