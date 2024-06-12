ايجئي يؤكد على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين إيران وقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي، رئيس السلطة القضائية في لقاء مع المدعي العام القطري: اليوم، المطالبون الكاذبون بحقوق الإنسان والذين يفسرون هذه الفئة هم من أكبر المخالفين لحقوق الإنسان. ومن الواضح أن المطالبين الكاذبين بحقوق الإنسان يقومون بتشويه قضايا حقوق الإنسان لصالحهم، لذا لا بد من تعاون إيران وقطر مع بعضهما البعض للوقوف ضد انتهاك حقوق الإنسان من قبل المستكبرين.

وأضاف: على إيران وقطر اتخاذ خطوات أكبر من أجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنظيم المزيد من الإجراءات في مجال المساعدة القضائية ونقل المحكومين.

واشار المدعي العام القطري إن إسرائيل وداعميها يستخدمون معايير مزدوجة ومتناقضة في مجال حقوق الإنسان؛ علينا أن نوقف هذه المشكلة.

وقال: العلاقات الإيرانية القطرية قوية ومستقرة لدرجة أنه لا توجد حاجة لتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.

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