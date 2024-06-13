ايران واذربيجان تجريان مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة الارهاب

اجريت اول مناورة مشتركة ليوم واحد بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان في منطقة بلدشت بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب) وفقا للاتفاق المبرم وذلك بهدف مواجهة الارهاب وتوفير الامن المستدام لسد "ارس".

وقال مساعد القوات البرية للجيش لشؤون العمليات العميد كريم جشك ان هذه المناورة اجريت على مستوى كتيبة من القوات الخاصة والتدخل السريع بهدف مواجهة الارهاب وتوفير الامن المستدام لسد ارس في حال تعرضه للتهديد من جانب المجموعات الارهابية.

واضاف ان المناورة المشتركة بين ايران وجمهورية اذربيجان اجريت في اطار اربع مراحل وهي تنفيذ عمليات الرصد والتحديد وكذلك التخطيط وتنفيذ عمليات الدورية القتالية والتخطيط وتنفيذ عمليات الكمين والتخطيط وتنفيذ النيران.

واكد ان ارساء السلام والاستقرار في المنطقة هو اهم رسالة للمناورات.

واكد ان المكسب الناتج عن تنفيذ هذه المناورات المشتركة بين البلدين يتمثل في السلام والصداقة للبلدان الصديقة والجارة ومواجهة الدول في حالة تنفيذها اجراءات تستهدف وحدة اراضي البلدين.